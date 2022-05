Festival GR 5.0 > Spectacle “Dans l’amitié de mes genoux” Genêts Genêts Catégories d’évènement: Genêts

Genêts Manche Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . HISTOIRES A MANIPULER | PERFORMANCE

. TOUT PUBLIC

. GRATUIT

