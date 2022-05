Festival GR 5.0 > Rencontre avec Codex Urbanus, artiste de Street Art Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Festival GR 5.0 > Rencontre avec Codex Urbanus, artiste de Street Art Avranches, 15 juin 2022, Avranches. Festival GR 5.0 > Rencontre avec Codex Urbanus, artiste de Street Art Avranches

2022-06-15 18:00:00 – 2022-06-15

Avranches Manche Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… Graff, Street Art

. GRATUIT

. Tout public Invité par le Scriptorial musée des manuscrits de la ville d’Avranches, dans le cadre de l’exposition “Dragons, monstres et chimères… Quel bestiaire!”, cet artiste crée la surprise et le rêve. Artiste de talent, son art s’exprime dans de nombreuses villes de France. Attention d’improbables chimères vont défiler sur les murs telles des enluminures médiévales ; Codex Urbanus investira les murs de la ville d’Avranches avec un parcours urbain artistique, suivez-le et observez-le dans l’exercice de son art ! Une proposition du service des musées et du Patrimoine d’Avranches. Contact : 02 33 79 57 00. Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à… Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… Graff, Street Art

. GRATUIT

. Tout public Invité par le Scriptorial musée des manuscrits de la ville d’Avranches, dans le cadre de l’exposition “Dragons, monstres et chimères… Quel bestiaire!”, cet artiste crée la surprise et le rêve. Artiste de talent, son art s’exprime dans de nombreuses villes de France. Attention d’improbables chimères vont défiler sur les murs telles des enluminures médiévales ; Codex Urbanus investira les murs de la ville d’Avranches avec un parcours urbain artistique, suivez-le et observez-le dans l’exercice de son art ! Une proposition du service des musées et du Patrimoine d’Avranches. Contact : 02 33 79 57 00. Avranches

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Avranches Adresse Ville Avranches lieuville Avranches Departement Manche

Avranches Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/

Festival GR 5.0 > Rencontre avec Codex Urbanus, artiste de Street Art Avranches 2022-06-15 was last modified: by Festival GR 5.0 > Rencontre avec Codex Urbanus, artiste de Street Art Avranches Avranches 15 juin 2022 Avranches manche

Avranches Manche