Festival GR 5.0 > Land’art participatif “Bidons sans frontières”, 16 juin 2022, .

Festival GR 5.0 > Land’art participatif “Bidons sans frontières”

2022-06-16 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-16 16:00:00 16:00:00

Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations…

Gérard Benoit à la Guillaume, plasticien du paysage reconnu en France et à l’étranger par l’originalité de ses installations dans l’espace public, met en scène plus de 200 bidons de lait, tels de petits personnages symbolisant la ruralité. Épousant le relief des trois sites désignés pour chaque installation, alignés les uns derrière les autres, ces bidons de lait donnent un mouvement, prétexte à surligner les paysages allant jusqu’à interroger la notion de frontière et des migrations.

L’artiste vous propose de créer avec lui cette œuvre collective de land art tout en personnalisant le territoire de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie et en valorisant l’une de ses activités économiques.

Rendez-vous pour participer à l’installation des bidons, jeudi 16 juin entre 9 h et 16 h au parc du château de Ducey-Les-Chéris. GRATUIT.

Inscriptions et renseignements au 02 33 60 79 01, projetsparticipatifs.culture@msm-normandie.fr

À l’issue de ces installations, l’artiste et les participants immortalisent les créations en les photographiant.

Venez rencontrer l’artiste mercredi 15 juin à 20 h 30, médiathèque de Pontorson, allée de Tombelaine

Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à…

Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations…

Gérard Benoit à la Guillaume, plasticien du paysage reconnu en France et à l’étranger par l’originalité de ses installations dans l’espace public, met en scène plus de 200 bidons de lait, tels de petits personnages symbolisant la ruralité. Épousant le relief des trois sites désignés pour chaque installation, alignés les uns derrière les autres, ces bidons de lait donnent un mouvement, prétexte à surligner les paysages allant jusqu’à interroger la notion de frontière et des migrations.

L’artiste vous propose de créer avec lui cette œuvre collective de land art tout en personnalisant le territoire de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie et en valorisant l’une de ses activités économiques.

Rendez-vous pour participer à l’installation des bidons, jeudi 16 juin entre 9 h et 16 h au parc du château de Ducey-Les-Chéris. GRATUIT.

Inscriptions et renseignements au 02 33 60 79 01, projetsparticipatifs.culture@msm-normandie.fr

À l’issue de ces installations, l’artiste et les participants immortalisent les créations en les photographiant.

Venez rencontrer l’artiste mercredi 15 juin à 20 h 30, médiathèque de Pontorson, allée de Tombelaine

dernière mise à jour : 2022-05-06 par