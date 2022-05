Festival GR 5.0 > Danse pour tous, bal populaire “Le bal chorégraphique” Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Festival GR 5.0 > Danse pour tous, bal populaire “Le bal chorégraphique” Saint-Jean-le-Thomas, 18 juin 2022, Saint-Jean-le-Thomas. Festival GR 5.0 > Danse pour tous, bal populaire “Le bal chorégraphique” Saint-Jean-le-Thomas

2022-06-18 22:00:00 22:00:00 – 2022-06-18

Saint-Jean-le-Thomas Manche Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . DANSE | EXPERIENCE POUR TOUS

. TOUT PUBLIC à partir de 8 ans

. GRATUIT

. 1H30 Acte rassembleur et léger, le bal chorégraphique invite tous les publics à entrer dans la danse au coeur d’un bal populaire. Sur une musique des années 80 & 90 mixée en live, entraînés par trois danseurs sur une chorégraphie de Sylvain GROUD directeur du Ballet du Nord, vivez une expérience jubilatoire ! Que vous soyez expert ou piètre danseur, rejoignez ce collectif pour le plaisir d’être et de danser ensemble. Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à… Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . DANSE | EXPERIENCE POUR TOUS

. TOUT PUBLIC à partir de 8 ans

. GRATUIT

. 1H30 Acte rassembleur et léger, le bal chorégraphique invite tous les publics à entrer dans la danse au coeur d’un bal populaire. Sur une musique des années 80 & 90 mixée en live, entraînés par trois danseurs sur une chorégraphie de Sylvain GROUD directeur du Ballet du Nord, vivez une expérience jubilatoire ! Que vous soyez expert ou piètre danseur, rejoignez ce collectif pour le plaisir d’être et de danser ensemble. Saint-Jean-le-Thomas

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Jean-le-Thomas Autres Lieu Saint-Jean-le-Thomas Adresse Ville Saint-Jean-le-Thomas lieuville Saint-Jean-le-Thomas Departement Manche

Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-thomas/

Festival GR 5.0 > Danse pour tous, bal populaire “Le bal chorégraphique” Saint-Jean-le-Thomas 2022-06-18 was last modified: by Festival GR 5.0 > Danse pour tous, bal populaire “Le bal chorégraphique” Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas 18 juin 2022 manche Saint-Jean-le-Thomas

Saint-Jean-le-Thomas Manche