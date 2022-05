Festival GR 5.0 > Concert “Nos plus beaux couchers de soleil”

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . TARIF : Plein 5 € / Réduit 3 €

. Tout public

. Durée 1H15 Créé tout spécialement pour ce premier festival insolite, Emmanuel Da Silva, cet artiste auteur-compositeur, multi instrumentiste, nous livre ce concert sur-mesure, inspiré par la magie des lieux. Il célébrera le crépuscule de la baie magnifiée par le coucher de soleil et la musique live. La plume de l’artiste, sa sensibilité, son goût pour des textes ciselés et sa créativité musicale, laisseront en mémoire le goût d’un concert inédit. Comme un cadeau pour les amoureux de la chanson française, ce concert est mis en scène dans un site grandiose en prise directe avec la nature. Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

