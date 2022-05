Festival GR 5.0 > Concert “Nos plus beaux couchers de soleil”

2022-06-15 22:00:00 22:00:00 – 2022-06-15 Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . Musique classique – Première Suite en sol majeur et deuxième Suite en ré mineur

. GRATUIT

. Tout public Face à un paysage à couper le souffle, laissez-vous porter par la poésie des suites de Bach et par l’interprétation exceptionnelle du musicien Aldo Ripoche lauréat de nombreux prix de violoncelle et musique de chambre. Un violoncelle dans la baie pour une musique magique. Une expérience unique ! Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

