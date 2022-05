Festival GR 5.0 > Concert-clôture avec Bagad Cesson-Sévigné Le Mont-Saint-Michel, 19 juin 2022, Le Mont-Saint-Michel.

Festival GR 5.0 > Concert-clôture avec Bagad Cesson-Sévigné Beauvoir Barrage Le Mont-Saint-Michel

2022-06-19 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-19 Beauvoir Barrage

Le Mont-Saint-Michel Manche

Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations…

. ENSEMBLE MUSICAL DEAMBULATOIRE

. TOUT PUBLIC

. GRATUIT

. 1H30

Le bagad de Cesson-Sévigné clôturera cette première édition du GR 5.0.

Cet ensemble musical marque par sa créativité musicale.

Inspiré à l’origine du pipe band écossais et mêlant sonorités bretonnes et musiques du monde, il revisite sans cesse avec modernité une musique festive et percutante.

En multipliant les collaborations métissées avec des artistes issus du jazz, de la musique actuelle, des musiques d’ici et d’ailleurs, il réinvente une musique universelle.

Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à…

Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations…

. ENSEMBLE MUSICAL DEAMBULATOIRE

. TOUT PUBLIC

. GRATUIT

. 1H30

Le bagad de Cesson-Sévigné clôturera cette première édition du GR 5.0.

Cet ensemble musical marque par sa créativité musicale.

Inspiré à l’origine du pipe band écossais et mêlant sonorités bretonnes et musiques du monde, il revisite sans cesse avec modernité une musique festive et percutante.

En multipliant les collaborations métissées avec des artistes issus du jazz, de la musique actuelle, des musiques d’ici et d’ailleurs, il réinvente une musique universelle.

Beauvoir Barrage Le Mont-Saint-Michel

dernière mise à jour : 2022-05-06 par