Festival GR 5.0 > Ballet aérien, musique, art visuel “Les mots dans le vent”

Festival GR 5.0 > Ballet aérien, musique, art visuel “Les mots dans le vent”, 18 juin 2022, . Festival GR 5.0 > Ballet aérien, musique, art visuel “Les mots dans le vent”

2022-06-18 – 2022-06-18 Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . Art visuel, Ballet poétique et aérien, musique

. GRATUIT

. Tout public Les mots ont une place centrale dans l’œuvre de l’auteur chanteur compositeur, Emmanuel Da Silva. Grâce aux mots, il écrit, chante, publie des livres et des contes et invente des projets. Spécialement créé pour le GR 5.0, “Les mots dans le vent” est un ballet aérien de cerfs-volants guidés par la musique composée pour l’occasion. Ces cerfs-volants sont à la disposition des spectateurs qui écrivent un mot sur les ailes de l’objet et le libèrent dans le vent. Ainsi, les participants pourront jouer avec les mots, au sens propre comme au sens figuré, mais aussi les faire danser dans une chorégraphie aérienne et musicale. Pour accompagner cette danse aérienne, une playlist sera diffusée sur des enceintes amplifiées, rythmant la journée de 10h à 18h. Face à la majesté des éléments, face à l’immensité du ciel, les mots, tels des lampions à l’armature frêle accompliront leur voyage jusqu’au bout. “La portée poétique de ce projet est majeure, nous faisant lever la tête vers les cieux, nous encourageant à jeter nos mots vers l’infini. Ce cortège de cerfs-volants lestés de mots représente autant une performance artistique qu’une utopie sociale voire philosophique : celle de redonner la parole à ceux qui en sont privés, celle de renouer le contact avec la nature et avec ses voisins, celle d’oser exposer au monde ses désirs, sans risque, sans conséquence, sans jugement.”

Emmanuel Da Silva Emmanuel Da Silva, auteur, compositeur, interprète mais aussi arrangeur, écrit et compose aussi pour les plus grands noms de la scène française dont Soprano, Jenifer, Yseult,. Da Silva crée aussi des bandes originales de films, des livres pour enfants, des spectacle jeune public.. Artiste inclassable, affranchi des standards du show-biz, il distille la culture au plus près des habitants dans des projets conçus avec le cœur et la générosité qui le caractérisent. Ici, sur la plage de Saint-Jean-le-Thomas, il veut aussi célébrer un espace de liberté après ces mois de distance humaine. Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à… Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . Art visuel, Ballet poétique et aérien, musique

. GRATUIT

. Tout public Les mots ont une place centrale dans l’œuvre de l’auteur chanteur compositeur, Emmanuel Da Silva. Grâce aux mots, il écrit, chante, publie des livres et des contes et invente des projets. Spécialement créé pour le GR 5.0, “Les mots dans le vent” est un ballet aérien de cerfs-volants guidés par la musique composée pour l’occasion. Ces cerfs-volants sont à la disposition des spectateurs qui écrivent un mot sur les ailes de l’objet et le libèrent dans le vent. Ainsi, les participants pourront jouer avec les mots, au sens propre comme au sens figuré, mais aussi les faire danser dans une chorégraphie aérienne et musicale. Pour accompagner cette danse aérienne, une playlist sera diffusée sur des enceintes amplifiées, rythmant la journée de 10h à 18h. Face à la majesté des éléments, face à l’immensité du ciel, les mots, tels des lampions à l’armature frêle accompliront leur voyage jusqu’au bout. “La portée poétique de ce projet est majeure, nous faisant lever la tête vers les cieux, nous encourageant à jeter nos mots vers l’infini. Ce cortège de cerfs-volants lestés de mots représente autant une performance artistique qu’une utopie sociale voire philosophique : celle de redonner la parole à ceux qui en sont privés, celle de renouer le contact avec la nature et avec ses voisins, celle d’oser exposer au monde ses désirs, sans risque, sans conséquence, sans jugement.”

Emmanuel Da Silva Emmanuel Da Silva, auteur, compositeur, interprète mais aussi arrangeur, écrit et compose aussi pour les plus grands noms de la scène française dont Soprano, Jenifer, Yseult,. Da Silva crée aussi des bandes originales de films, des livres pour enfants, des spectacle jeune public.. Artiste inclassable, affranchi des standards du show-biz, il distille la culture au plus près des habitants dans des projets conçus avec le cœur et la générosité qui le caractérisent. Ici, sur la plage de Saint-Jean-le-Thomas, il veut aussi célébrer un espace de liberté après ces mois de distance humaine. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville