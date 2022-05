Festival GR 5.0 > Balade guidée “A la découverte des prés-salés” Vains Vains Catégories d’évènement: Manche

Vains Manche Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… Balade guidée / Patrimoine vivant : visite d’une ferme ovine / Concert-dégustation

. GRATUIT

. Tout public Départ de l’écomusée de la Baie du Mont saint-Michel à Vains St Léonard. Accompagné du guide François Lamotte d’Argy, cheminez jusqu’à la ferme de François Cerbonney tout en découvrant la faune et la flore de la baie. A votre arrivée visite commentée de la ferme suivie d’un apéro-concert avec le groupe BRAZAKUJA (musique du monde entre Brésil et Balkans : 3 voix, 1 violoncelle, 1 accordéon et 1 batterie). POSSIBILITE DE REVENIR GRATUITEMENT DEPUIS LA FERME DE GENÊTS AU POINT DE DEPART DE LA BALADE (ECOMUSEE DE VAINS) EN MINIBUS SUR INSCRIPTION :

