Festival GR 5.0 > Balade botanique dansée “Les sens dansent” Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Festival GR 5.0 > Balade botanique dansée “Les sens dansent” Saint-Jean-le-Thomas, 18 juin 2022, Saint-Jean-le-Thomas. Festival GR 5.0 > Balade botanique dansée “Les sens dansent” Saint-Jean-le-Thomas

2022-06-18 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-18

Saint-Jean-le-Thomas Manche Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . Balade botanique dansée

. TARIF Plein 5 € / Réduit 3 €

. Tout public | Durée : 1H30 Cheminer dans la nature est pour le flâneur l’occasion de découvrir la richesse de la nature qui s’offre à qui veut bien prendre le temps de l’observation. Suivez les explications du guide botaniste et laissez-vous surprendre au détour d’un arbre par le mouvement d’une danseuse cachée ici ou là. Au détour d’un chemin creux, un corps immobile souligne les feuilles dressées du cabaret des oiseaux. Parfois les corps se fondent ou ajoutent une ligne au paysage nous questionnant, d’une part sur la place que nous occupons dans la nature, et de l’autre sur la manière dont nous l’appréhendons et évoluons parmi elle. Un parcours sensoriel, du regard au toucher, du toucher à l’odorat, de l’odorat au regard, de l’immobilité au mouvement. Billetterie également disponible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie. Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à… Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . Balade botanique dansée

. TARIF Plein 5 € / Réduit 3 €

. Tout public | Durée : 1H30 Cheminer dans la nature est pour le flâneur l’occasion de découvrir la richesse de la nature qui s’offre à qui veut bien prendre le temps de l’observation. Suivez les explications du guide botaniste et laissez-vous surprendre au détour d’un arbre par le mouvement d’une danseuse cachée ici ou là. Au détour d’un chemin creux, un corps immobile souligne les feuilles dressées du cabaret des oiseaux. Parfois les corps se fondent ou ajoutent une ligne au paysage nous questionnant, d’une part sur la place que nous occupons dans la nature, et de l’autre sur la manière dont nous l’appréhendons et évoluons parmi elle. Un parcours sensoriel, du regard au toucher, du toucher à l’odorat, de l’odorat au regard, de l’immobilité au mouvement. Billetterie également disponible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie. Saint-Jean-le-Thomas

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Jean-le-Thomas Autres Lieu Saint-Jean-le-Thomas Adresse Ville Saint-Jean-le-Thomas lieuville Saint-Jean-le-Thomas Departement Manche

Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-thomas/

Festival GR 5.0 > Balade botanique dansée “Les sens dansent” Saint-Jean-le-Thomas 2022-06-18 was last modified: by Festival GR 5.0 > Balade botanique dansée “Les sens dansent” Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas 18 juin 2022 manche Saint-Jean-le-Thomas

Saint-Jean-le-Thomas Manche