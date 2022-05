Festival GR 5.0 > Art visuel “L’éponge et l’huître” Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Festival GR 5.0 > Art visuel “L’éponge et l’huître” Saint-Jean-le-Thomas, 16 juin 2022, Saint-Jean-le-Thomas. Festival GR 5.0 > Art visuel “L’éponge et l’huître” Rue du Vieux Château Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas

2022-06-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-16 Rue du Vieux Château Espace Auriac

Saint-Jean-le-Thomas Manche Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… Art visuel, Performance

. GRATUIT

. Tout public A partir de la métaphore de l’éponge et de l’huître évoquant la filtration, différents créateurs ont été sollicités pour interroger ce que l’on choisit de garder, d’éliminer, d’ignorer ou de transformer dans ce qui nous traverse. Ce collectif belge envisage le projet d’art vivant comme matière à penser et à construire d’autres façons de voir, de s’engager, de tisser des liens. Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

