Festival Gospel Touch 10ème édition LE PHARE, 17 mars 2023, TOURNEFEUILLE.

Festival Gospel Touch 10ème édition LE PHARE. Un spectacle à la date du 2023-03-19 (2023-03-17 au ) 16:00. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

GOSPEL N'SOUL 31 présente ce spectacle Le Festival des musiques GOSPEL, SOUL, R'N'B se déroulera les 17,18 et 19 mars 2023 à TOURNEFEUILLE. Il se propose de faire découvrir trois jours durant des artistes inspirés par la culture Afro-Américaine, à travers des concerts rassemblant des chanteurs amateurs et professionnels.200 VOIX POUR UN GOSPELVenez vivre une expérience immersive et festive en vous plongeant dans l'énergie et l'émotion du Gospel. Assistez au plus grand rassemblement de chœur Gospel jamais organisé dans les grand sud ; un final en apothéose avec plus de 200 choristes.Gratuit pour les moins de 5 ans.Tarif enfant : 5-12 ans. Information PMR : 05 62 13 60 30Accès handicapés, parking

LE PHARE TOURNEFEUILLE 32 route de Tarbes Haute-Garonne

. EUR18.0 18.0 euros

