FESTIVAL GOD SAVE THE KOUIGN PAS 2J Valable le 23 et 24 juin STADE MUNICIPAL DE PENMARC’H PENMARCH Catégories d’Évènement: Finistère

Penmarc'h

FESTIVAL GOD SAVE THE KOUIGN PAS 2J Valable le 23 et 24 juin STADE MUNICIPAL DE PENMARC’H, 23 juin 2023, PENMARCH. FESTIVAL GOD SAVE THE KOUIGN PAS 2J Valable le 23 et 24 juin STADE MUNICIPAL DE PENMARC’H. Un spectacle à la date du 2023-06-23 à 00:00 (2023-06-23 au ). Tarif : 52.5 à 52.5 euros. L’ASSOCIATION GOD SAVE THE KOUIGN présente FESTIVAL GOD SAVE THE KOUIGN4ème édition du Festival God Save The Kouign à Penmarc’h, Festival d’esthétique Rock qui accueillera les groupes nationaux et internationaux: dEUS, DeWolff, The Bobby Lees, etc sont annoncés et d’autres sont à suivre !Ouverture des portes 17h00 / Début à 17h30GRATUIT pour les moins de 16 ansRéservation PMR : 02 98 58 41 54 Votre billet est ici STADE MUNICIPAL DE PENMARC’H PENMARCH RUE DE KERONTEC Finistere L’ASSOCIATION GOD SAVE THE KOUIGN présente FESTIVAL GOD SAVE THE KOUIGN 4ème édition du Festival God Save The Kouign à Penmarc’h, Festival d’esthétique Rock qui accueillera les groupes nationaux et internationaux: dEUS, DeWolff, The Bobby Lees, etc sont annoncés et d’autres sont à suivre ! Ouverture des portes 17h00 / Début à 17h30 GRATUIT pour les moins de 16 ans Réservation PMR : 02 98 58 41 54.52.5 EUR52.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu STADE MUNICIPAL DE PENMARC'H Adresse RUE DE KERONTEC Ville PENMARCH Tarif 52.5-52.5 lieuville STADE MUNICIPAL DE PENMARC'H PENMARCH Departement Finistere

STADE MUNICIPAL DE PENMARC'H PENMARCH Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

FESTIVAL GOD SAVE THE KOUIGN PAS 2J Valable le 23 et 24 juin STADE MUNICIPAL DE PENMARC’H 2023-06-23 was last modified: by FESTIVAL GOD SAVE THE KOUIGN PAS 2J Valable le 23 et 24 juin STADE MUNICIPAL DE PENMARC’H STADE MUNICIPAL DE PENMARC'H 23 juin 2023 STADE MUNICIPAL DE PENMARC'H PENMARCH

PENMARCH Finistere