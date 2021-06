Festival Glanum Saint-Rémy-de-Provence, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Festival Glanum 2021-07-23 20:45:00 20:45:00 – 2021-07-25 00:00:00 00:00:00 Site Archéologique de Glanum Musicades et Olivades

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 23 juillet | 20h45

Julie Fuchs

« Amour et bel canto ».



Samedi 24 juillet | 20h45

Ibrahim Maalouf

« Quelques mélodies… »



Dimanche 25 juillet | 20h45

Ensemble Matheus –

Jean-Christophe Spinosi

« From Purcell to Lennon »



Billetterie en ligne sur www.festivaldeglanum.com/festival-de-glanum-billeterie/

La vente en ligne s’arrête à 16h le jour de chaque représentation.



Vous pourrez toutefois acheter vos places le jour de la représentation directement sur le site de Glanum à partir de 19h45.

