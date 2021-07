Saint-Rémy-de-Provence Site archéologique de Glanum Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Festival Glanum 2021: Julie Fuchs : «Amour et bel canto» Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence

Julie Fuchs « Amour et bel canto ». Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon Direction : Samuel Jean Soprano : Julie Fuchs Baryton : Laurent Deleuil Clarinette : Florent Pujuila Henri Demarquette – Cellist Soirée des musiciens soutenue par la SPEDIDAM l’alliée d’une vie d’artiste. Gaetano Donizetti : Don Pasquale – Ouverture – Bella si come un angelo – Quel guardo il cavaliere – Pronta io son Giuseppe Verdi : Traviata – Prélude – E strano Rossini : – Fantaisie pour clarinette – Le Barbier de Séville * Largo al factótum * Una voce poco fa Francesco Asenjo Barbieri : – Por que se oprime el alma

de 20 à 50€

2021-07-23T20:45:00 2021-07-23T23:45:00

