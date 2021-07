Saint-Rémy-de-Provence Site archéologique de Glanum Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Festival Glanum 2021: Ibrahim Maalouf : «Quelques mélodies…» Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Festival Glanum 2021: Ibrahim Maalouf : «Quelques mélodies…» Site archéologique de Glanum, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Rémy-de-Provence. Festival Glanum 2021: Ibrahim Maalouf : «Quelques mélodies…»

Site archéologique de Glanum, le samedi 24 juillet à 20:45

Rendez-vous le 24 juillet prochain pour la deuxième soirée du Festival de Glanum 2021 ! Ibrahim Maalouf « Quelques mélodies… » François Delporte, Guitare Deux invité(e)s surprise… [https://festivaldeglanum.mapado.com](https://festivaldeglanum.mapado.com)

de 20 à 50€

♫JAZZ♫ Site archéologique de Glanum Avenue Vincent Van Gogh, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T20:45:00 2021-07-24T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Site archéologique de Glanum Adresse Avenue Vincent Van Gogh, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence