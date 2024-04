Festival « Gigny-sur-Scène » Sous chapiteau Gigny-sur-Saône, samedi 11 mai 2024.

Festival « Gigny-sur-Scène » Sous chapiteau Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Festival « Gigny-sur-Scène » by fartfelien (cirque et musique).

Vendredi 10/05 à 20h30 « Will & Walt » (mentalisme).

Samedi 11/05 à 17h ; « We don’t smoke Little Boy (cirque / acrobatie aérienne, tissu théâtralisé).

A 18h30 « Unnecessary Violence » (cirque / jonglage théâtralisé).

A 20h30 « Mellow Yellow » (cirque / jonglage théâtralisé).

A 21h30 « Gitché Manito » (Quartet jazz manouche).

Buvette & restauration sur place.

Réservation par billetweb uniquement (rechercher « gigny-sur-scene »). « Pass festival » à 25€. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 16:00:00

fin : 2024-05-11 23:30:00

Sous chapiteau Place de l’Église

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

