Festival Georges Bizet Villa Viardot Bougival, vendredi 22 mars 2024.

Festival Georges Bizet Quatre concerts dans l’intimité des salons de la Villa Viardot à Bougival 22 – 24 mars Villa Viardot sur inscription – Tarifs : 30€/15€

Début : 2024-03-22T17:00:00+01:00 – 2024-03-22T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T18:30:00+01:00 – 2024-03-24T19:30:00+01:00

Nous vous invitons à suivre avec ferveur les différentes facettes de Bizet, tour à tour inscrit dans la tradition ou s’ouvrant à de nouvelles sources d’inspiration. À travers quatre concerts de salon, ses mélodies et ses pièces pianistiques dialogueront avec un arrangement pour flûte de son opéra Carmen et sa musique de scène écrite pour accompagner L’Arlésienne d’Alphonse Daudet. L’affinité avec les premiers romantiques allemands, Mendelsshon (Romances sans paroles), Schubert et Schumann (Album für Jügend), pourra affleurer à l’écoute des Chants du Rhin…

Dans l’intimité des salons de la Villa Viardot à Bougival, autour du piano Erard 1898 ayant appartenu à la grande cantatrice, une nouvelle génération d’artistes familiers des pianos anciens – Nathanaël Gouin, Luca Montebugnoli, Anne Le Bozec, Aline Bartissol, Stéphanos Thomopoulos, entourés de la soprano Marianne Croux, du flûtiste Nicolas Bouils et de la comédienne Isabelle Hurtin, – nous invitent, comme l’a expérimenté Nietzsche en découvrant Carmen, à devenir « meilleur musicien et meilleur auditeur ».

Villa Viardot 16 rue Yvan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France

festival Bizet

Amis de Georges Bizet