Festival : Générations MatriochK Ground Control, 17 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 17 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 :

gratuit

Générations MatriochK, c’est un festival de 4 jours pour renouer le dialogue entre générations et construire un monde commun.

Face à tous les défis qui se posent à nous, les transformations sociales, économiques, écologiques et humaines sont profondes. Elles imposent de redéfinir ensemble le futur que nous voulons construire et transmettre aux jeunes générations.

Or comment imaginer un monde commun si l’on ne parvient pas à établir un dialogue avec ceux qui vont l’habiter ?

Comment faire société si le lien entre les générations est rompu ? Et, comment être utile et s’incarner dans la cité si l’on ne se sent pas entendu ?

Avec MatriochK et So Impact, nous réunissons une trentaine d’intervenant·e·s brillant·e·s : penseur·se·s, acteur·rice·s du changement, jeunes de collectifs engagés…Au programme : de nombreuses rencontres pour réfléchir ensemble, un bal intergénérationnel qui nous fera tou·te·s danser le dimanche, des ateliers, projections, séances de signatures et bien d’autres surprises…

Ground Control 81, rue du Charolais Paris 75 012

Contact : https://bit.ly/generationsmatriochK https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://twitter.com/gro_ndcontrol?lang=fr

Atelier;Cinéma;Conférence;Danse;Enfants;Sciences;Spectacle musical

Date complète :

Ground Control