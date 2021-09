Festival Génération Durable – Projection du film “Empathie” salle Jean Vilar, 26 octobre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

Festival Génération Durable – Projection du film “Empathie”

salle Jean Vilar, le mardi 26 octobre à 20:30

FESTIVAL DU FILM GÉNÉRATION DURABLE ———————————– **11ème édition du 4 au 31 octobre 2020** A partir du 4 octobre, la 11ème édition du Festival du Film Nature et Environnement « Génération Durable » organisé par la MJC de Bernay avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, proposera des projections/débats dans les différents territoires de l’agglomération. Cet événement s’inscrit en complémentarité de la Semaine Européenne du Développement durable (plusieurs projections sont inscrites dans ce cadre) et de l’ensemble des actions d’éducation à l’environnement portées par la CALN comme les Rendez-vous nature organisés tous les mois pour le grand public, les projets autour de la biodiversité (restauration de mares)… La programmation de films et de documentaires, permet d’aborder et de faire partager de nombreuses expériences de développement durable sur des sujets d’actualités : biodiversité, climat, alimentation… Pour permettre les échanges/débats après les séances, des intervenants locaux « associations, des agriculteurs, des amateurs avertis… » ont été sollicités pour apporter leurs compétences et expertises. A Mézidon Vallée d’Auge, **une projection du film “Empathie”** vous sera proposée **mardi 26 octobre 2021, à 20h30, à la salle Jean VILAR, située 6 rue René Valognes.** **SYNOPSIS :** Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Carnivore lui-même, il va devoir s’immerger dans un univers qui lui est étranger… Cette aventure singulière va remettre en question ses habitudes de consommation et son mode de vie… mais jusqu’à quel point ? Le spectateur suit le réalisateur dans son cheminement professionnel et personnel. Pas d’image trash mais au contraire une dose d’humour, des infographies ludiques pour mieux relever la diversité des points de vue autour de la relation complexe homme-animaux. « La diversité des opinions est une grande richesse pour notre société » souligne Ed Antoja dont l’intention est bien qu’ « Empathie contribue à cette diversité et à éveiller les consciences. Les doutes sont des agents de changement très efficaces. Il me semble que si le monde se posait plus de questions, il serait meilleur. » Le film sort seulement au cinéma mais a reçu le prix Greenpeace au premier festival en ligne 2017. Un film de Ed Antoja avec les voix françaises de Lucien Jean-Baptiste et Hélène de Fougerolles Espagne | 2017 | 1h15 Séance en partenariat avec l’Office Culturel de la Vallée d’Auge et le réseau Génériques

L’agglomération Lisieux Normandie s’engage, depuis sa création, dans la transition écologique de son territoire, en impliquant tous les publics. A cet effet, différentes projections seront proposées.

salle Jean Vilar rue René Valognes Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T20:30:00 2021-10-26T22:00:00