Haut-Rhin Orbey EUR Un festival unique en Alsace, dédié aux GEEK et aux TCG, Pokemon, Yu gi oh, Magic.

Animations sur scène tout au long de l’événement : concours de cosplay, concert, ouverture de boosters, interviews, jeux vidéos, guests de renom et des surprises .

De quoi plaire aux familles aussi bien qu’aux fans .



Une petite restauration sera proposée sur place .

Convention pokemon, jeux vidéo, cartes, cosplay. +33 6 74 55 87 02

