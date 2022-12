Festival Geek Over’N Over Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Festival Geek Over’N Over Fécamp, 20 décembre 2022, Fécamp . Festival Geek Over’N Over Cinéma Le Grand Large – Maison des projets Place Bellet Fécamp Seine-Maritime Place Bellet Cinéma Le Grand Large – Maison des projets

2022-12-20 – 2022-12-23

Seine-Maritime La geek over’n over revient pour la 8e édition cette année ! Au programme : rétrogaming consoles, flippers, arcades, tournois… du 20 au 23 et du 26 au 29 décembre

Maison des Projets – Hall du cinéma Grand Large à Fécamp +33 6 70 75 19 72 Place Bellet Cinéma Le Grand Large – Maison des projets Fécamp

