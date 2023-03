Festival Gauargi Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Festival Gauargi, 21 juillet 2023, Cambo-les-Bains . Festival Gauargi Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Basses-Pyrénées

2023-07-21 10:00:00 – 2023-07-21 12:00:00 Cambo-les-Bains

Basses-Pyrénées Enfants et danses du monde.

10h, défilé dans les rues de Cambo (église, marché et mairie). Enfants et danses du monde.

