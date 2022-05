FESTIVAL GARTEMPE EN CHOEUR Eglise de SAINT GERMAIN SUR GARTEMPE Saint-Ouen-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Gartempe

Vendredi 24 juin 2022, en l’église de Saint Germain, A 18h répétion générale avec 80 choeurs, organisé par la Chorale la vie chante, dirigée par Michel HEC. Invitée: la chorale A tout choeur, dirigée par Elisabeth BUSSAC

ENTREE LIBRE

