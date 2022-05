Festival Gartempe en chœur ABBAYE Saint Savin sur Gartempe Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

ABBAYE Saint Savin sur Gartempe, le dimanche 12 juin à 14:30

Dimanche 12 juin 2022. Concert “Festival gartempe en choeur” organisé par la vie chante avec la participatipn de la ville de Saint Savin et la CCVG. 250 Voix, 6 chefs de choeur sous la Direction de Michel HEC.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-12T14:30:00 2022-06-12T19:00:00

