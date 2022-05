Festival Garonna Show, 8 juillet 2022, .

Festival Garonna Show

2022-07-08 – 2022-07-09

28 EUR Les 8 et 9 juillet, le festival Garonna Show ouvre ses portes au cœur de Port-Sainte-Marie. Pendant ces deux jours artistes et formations musicales vont se produire dans les rues et places du village. Divers groupes de musiques (latino, rock, brass band, fanfares, pop rock, électro, variété française, soul…) déambulent dans la ville, nous faisant profiter de leurs répertoires de musiques et chants variés. De la bière au sandwich, du bar secret à la scène, des bandas au rock, les bénévoles ont tout prévu pour faire de ces deux soirées un anniversaire hors norme ! Le programme promet un débordement de notes et chants

Restaurations diverse, camping gratuit, buvettes.

Paiement exclusif avec des jetons à l’intérieur du site du festival (buvette, restauration et achats de produits dérivés).

Une « jetonnerie » est à la disposition des festivaliers à l’entrée du festival.

+33 5 53 87 21 19

Garonna show

