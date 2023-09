Festival Gange sur Seine : à la découverte du cinéma Indien Cinéma Le Lincoln Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 05 octobre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 1616 ans. payant

Réservation en ligne et billetterie sur place

Tarif plein – 12.00€

Tarif réduit – 9,00€

+ 65 ans, demandeurs d’emplois et familles nombreuses

Tarif – de 27 ans – 6,00 (uniquement à la caisse du cinéma)

Pour sa première édition, Gange sur Seine vous invite à découvrir le cinéma Indien au cours de projections inédites, à deux pas des Champs-Elysées. Du 5 au 8 octobre, les curieux et cinéphiles sont conviés à venir entre amis ou en famille pour assister aux projections et participer aux événements de la programmation. On vous en dit plus…

Gange Sur Seine est un nouveau festival de cinéma international qui vous offre l’opportunité de développer vos imaginaires grâce à la richesse et la diversité du cinéma Indien Indépendant.

Avec sa sélection variée, alternant entre courts-métrages et longs-métrages, le programme propose un panorama complet du cinéma Indien et d’Asie du Sud. Tous les films en compétition seront projetés en première française, européenne et mondiale pour certains.

Les quatre jours de projections seront également rythmés par une programmation mêlant discussions, débats et table-ronde, en présence des réalisateurs, producteurs et invités du festival. Sans oublier une projection spéciale, dans la matinée du samedi 8 octobre.

On vous attend nombreux pour cette première édition qui sera pleine d’émotions et de surprises !

Cinéma Le Lincoln 14 rue Lincoln 75008 Paris

Contact : https://www.facebook.com/profile.php?id=100070298613988 https://www.lelincoln.com

Photographie © Chayan Sarkar / All rights reserved Gange Sur Seine 2023