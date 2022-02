Festival Game of Trees (reporté) Les Orres Les Orres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Les Orres Hautes-Alpes Du 14 au 18 février 2022, venez découvrir le festival GAME OF TREES ! Festival éclectique qui mêle préservation de l’environnement, culture, art et concerts, le tout aux portes du Parc National des Écrins qui tutoie les sommets. Accueil Les Orres 1650 Espace rencontre et culture Les Orres

