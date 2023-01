Festival Game of Trees Les Orres Les Orres Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

2023-07-31 – 2023-08-04

Au coeur de Montagnes rugissantes, le Festival « Game Of Trees » se niche en haut des plus beaux sommets, …. aux Orres.



Il a pour quête de faire vivre nos imaginaires pour faire entendre la voix de la nature, du vivant, celle de notre destinée commune.

