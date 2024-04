Festival Gaîté l’été, pour danser tout l’été ! La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 21 juin 2024.

Du vendredi 21 juin 2024 au dimanche 08 septembre 2024 :

.Tout public. gratuit

À partir du 21 juin, la Gaîté Lyrique organise Gaîté l’été, un nouvel espace à vivre, ouvert à toutes et tous, avec une programmation gratuite tout l’été : DJ set, voguing, skate board… tous à la Gaîté !

Au printemps 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle et foisonnante, à destination de toutes et tous, que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, les artistes investissent l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera, pendant tout l’été et dans chaque arrondissement, des sites de festivités, qui accueilleront de nombreuses manifestations culturelles, pour faire vibrer les Parisiennes et les Parisiens, tout comme les visiteurs du monde entier, au rythme des Jeux.

Du 21 juin au 8 septembre sur le parvis de la Gaîté Lyrique, et les 1er, 6 et 8 août au Parc des Champions (Paris Sports Ball). Cet été, la Gaîté Lyrique se délocalise en extérieur pour s’inscrire pleinement dans la vie estivale du quartier Paris Centre et prendre part à l’Olympiade culturelle et aux festivités des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Gaîté l’été, c’est un espace à vivre, ouvert sur son quartier avec une programmation gratuite tout l’été. Après le succès de sa première édition initiée en 2023, Gaîté l’été se met aux couleurs des Jeux et donne rendez-vous sur sa terrasse et dans le Square Émile Chautemps avec une programmation gratuite et ouverte à tous·tes, mélangeant la danse, le skate, le cinéma, la musique, les questions environnementales, le vivre ensemble et la fête.

Au programme :

Une série de DJ sets qui illustre l’époque en musique à l’heure de l’apéro

Des ateliers d’initiation aux danses de club (Voguing, Danse electro, Wacking.)

Un festival de films et d’ateliers autour du skateboard

Une série d’ateliers qui questionnent notre rapport au vivant pour toutes les familles.

… et une programmation hors les murs avec 3 Balls exceptionnel au Parc des Champions

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.gaite-lyrique.net/

© Ville de Paris Gaîté Lyrique