FESTIVAL – FUN FAMILY Thionville Thionville Catégories d’évènement: 57100

Thionville

FESTIVAL – FUN FAMILY Thionville, 25 juin 2022, Thionville. FESTIVAL – FUN FAMILY Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville

2022-06-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-25 23:59:00 23:59:00 Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air

Thionville 57100 La Maison des Quartiers vous propose un événement familial.

– De 17h à 19h : zumba live avec Jessy Matador, spectacle « Merci Léon »

– Repas partagé : une participation sera demandée pour le plat, le dessert ou la boisson

Préinscriptions obligatoires : 03 82 54 83 20 – ccas.maisondesquartiers@mairie-thionville.fr mdq.cdr@mairie-thionville.fr +33 3 82 34 26 03 https://www.thionville.fr/fr/evenement/maison-des-quartiers-festival-fun-family Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 57100, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Ville Thionville lieuville Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville Departement 57100

Thionville Thionville 57100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

FESTIVAL – FUN FAMILY Thionville 2022-06-25 was last modified: by FESTIVAL – FUN FAMILY Thionville Thionville 25 juin 2022 57100 thionville

Thionville 57100