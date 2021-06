Fargues-Saint-Hilaire Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire, Gironde Festival Frayse’Toch Domaine de la Frayse Fargues-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Fargues-Saint-Hilaire

Rendez-vous les 14, 15, 16 et 17 Juillet 2021, au Domaine de la Frayse, un écrin de verdure aux portes de Bordeaux (20min), à Fargues Saint Hilaire ! Durant une après midi et trois soirées, le festival propose une programmation éclectique mettant en avant tous les arts, allant de la musique actuelle, à celle du monde, au théâtre jusqu’au Arts de rue ! Une nouvelle fois l’équipe d’organisation c’est appuyé sur les valeurs fondatrices du Frayse Toch’ qui en font un festival unique : – L’accès à la culture pour tous et la volonté de proposer une programmation artistique éclectique, de qualité et des créations uniques. – Valoriser la jeunesse et les solidarités à travers des projets d’Éducation Populaire. Mercredi 14 Juillet : 14h/18h Jeudi 15 Juillet : 18h/01h Vendredi 16 Juillet : 18h/01h Samedi 17 Juillet : 18h/01h Entrée Prix libre ! Cette manifestation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Un évènement culturel accessible à tous sur les coteaux bordelais ! Domaine de la Frayse 33370 Fargues Saint-Hilaire Fargues-Saint-Hilaire Gironde

