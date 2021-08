Festival franco-allemand de photo nature Wissembourg, 30 octobre 2021, Wissembourg.

Festival franco-allemand de photo nature 2021-10-30 – 2021-11-01

Wissembourg 67160 Wissembourg

0 EUR Expositions, conférences-projections, concert(s), restauration, concours et rallye photo, ateliers bricolage pour les enfants… Evènement désormais incontournable dans le nord de l’Alsace, un hymne à la nature rendu par les plus grands photographes et artistes de la région et d’ailleurs. A l’occasion de son 10ème anniversaire (1ère édition proposée en 2011), le Festival accueillera notamment des personnalités médiatiques reconnues dans le domaine de la nature.

Partie allemande, à Bad Bergzabern (Palatinat) : du 15 au 17 octobre 2021.

Pour le programme détaillé des manifestations, veuillez nous contacter à partir du mois de septembre.

+33 3 88 86 51 67

