Festival Foutez-nous la Paix : Film « je m’appelle Badgad »

2022-10-26 – 2022-10-26 A 14h00. Ouvert à tous. Le film sera suivi d’un atelier skate. Synopsis – Bagdad, 17 ans, grandit à Sao Paulo avec sa mère et ses sœurs, dans une société qui goûte assez peu sa singularité. En effet, la jeune fille ne s’habille pas comme dans les magazines qui imposent leur diktat, et fait du skate au milieu d’un groupe de garçon. Elle est originale pour une fille qui n’est pas véritablement considérée comme telle. Elle en subi parfois les conséquences quand elle est un jour contrôlée par des policiers, offusqués son apparence androgyne et de la voir passer autant de temps avec des garçons. Sa vie va basculer quand elle rencontre des skateuses qui partagent la même passion… dernière mise à jour : 2022-09-07 par

