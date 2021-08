Festival Fort en Musique Giromagny, 12 août 2021, Giromagny.

Festival Fort en Musique 2021-08-12 – 2021-08-15

Giromagny Territoire-de-Belfort Giromagny Territoire de Belfort

10 20 EUR Festival de musique dont la marraine est l’actrice Marie-Christine Barrault . Musique, littérature, lectures, rencontres avec les artistes du classique au tango, du jazz à l’improvisation musicale. Exigeant et convivial. Se déroule en 2022 sur plusieurs sites à Giromagny (Parc Mazarin et Eglise), Saint-Germain-le-Chatelet (eglise), auxelles -Haut (feuille de chêne à l’extérieur (après le cimetière) ou église en cas de mauvais temps, Hameau Saint Nicolas et église de Rougemont le château.

pascalcontet@wanadoo.fr http://fortenmusique.com/

