Festival Format Court 2023 Studio des Ursulines Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival Format Court 2023 Studio des Ursulines, 13 avril 2023, Paris. Du jeudi 13 avril 2023 au dimanche 16 avril 2023 :

.Tout public. payant La 4e édition du Festival Format Court se tiendra du 13 au 16 avril au Studio des Ursulines. Festival Format Court

Lancé à Bruxelles en janvier 2009 par sa Rédactrice en chef Katia Bayer et aujourd’hui basé à Paris, le magazine Format Court Structuré en association loi 1901, couvre sur le web l’actualité du court métrage et repère les talents de demain. Depuis 2019, Format Court a également lancé un festival annuel de courts-métrages qui a lieu en avril au Studio des Ursulines. Venez découvrir le court dans toute sa diversité ; de l’animation à l’expérimental en passant par la fiction et le documentaire du 13 au 16 avril au cinéma le Studio des Ursulines. Programme Après Lucrèce Andreae, Agnès Patron et Marie Larrivé, c’est au tour de Marine Laclotte, César du meilleur court d’animation 2022 pour « Folie douce, folie dure » de signer l’affiche du 4e Festival Format Court. La programmation tout public au Studio des Ursulines Studio des Ursulines – 10 rue des Ursulines, Paris 5e Du samedi 01 avril 2023 au vendredi 30 juin 2023 Voir l’événement Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris Contact : https://www.studiodesursulines.com/film/festival-format-court-2/

Marine Laclotte, Format Court Format court Affiche Marine Laclotte

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Studio des Ursulines Adresse 10 rue des Ursulines Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Studio des Ursulines Paris

Studio des Ursulines Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival Format Court 2023 Studio des Ursulines 2023-04-13 was last modified: by Festival Format Court 2023 Studio des Ursulines Studio des Ursulines 13 avril 2023 Paris Studio des Ursulines Paris

Paris Paris