Festival for the record à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations, 27 mai 2023, Paris.

Du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

.Public adultes. gratuit

Entrée libre et gratuite

Lafayette Anticipations propose la première édition de For The Record, festival d’hybridations entre musiques et arts. Le temps d’un week-end, la Fondation explore la création musicale en invitant une trentaine de labels à occuper tous ses espaces afin de faire découvrir leurs coulisses et rencontrer leur public.

Moment privilégié de discussions joyeuses autour de la création musicale, le Festival rassemble des acteur·rices des scènes musicales et artistiques, notamment des artistes, des musiciens, des compositeurs, des interprètes, issu.es de labels reconnus et émergents.

Des tables-rondes seront l’occasion de discussions autour du sens de la fête, de l’histoire de la musique et de l’émergence des scènes, des nouveaux féminismes et des vertus de la musique. Des stands présenteront leurs derniers disques, cassettes et éditions limitées faisant partager à tous·tes leur amour de la musique et des projets indépendants français et internationaux. Des DJ sets et des concerts ponctueront ce programme.

For The Record crée un lien chaleureux entre ceux qui produisent la musique et ceux qui l’écoutent, l’aiment et la soutiennent. Célébration de la puissance évocatrice de la musique et de sa capacité à créer des mondes communs, le festival se veut un miroir des enjeux d’aujourd’hui.

Avec le Festival Closer Music et les concerts tout au long de l’année, le Festival For The Record témoigne de l’engagement de Lafayette Anticipations à entrecroiser arts et musiques dans des échanges fertiles et créatifs.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/fortherecord +33 (0)1 42 74 95 59 contact@lafayetteanticipations.com

© Pierre Vanni For The Record