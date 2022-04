FESTIVAL FOOD TRUCK “LES 4 ROUES” #4 FABRÈGUES Fabrègues Fabrègues Catégories d’évènement: Fabrègues

Fabrègues Hérault Fabrègues Le Festival Food-Truck “Les 4 Roues” revient le Dimanche 15 Mai 2022. Après le succès des précédentes éditions dont la dernière a rassemblée plus de 2500 personnes, l’association “Arts & Groove” remet les couverts le dimanche 15 Mai à partir de 10h sur le plan des fêtes de Fabrègues. Pour cette occasion, l’association “Arts & Groove” vous propose la quatrième édition de son festival Food-Truck “Les 4 roues”. Une quinzaine de Food-trucks vous présenteront toutes leurs spécialités gastronomiques : Spécialités tunisiennes, Afro caraïbéennes, malgaches, italiennes, japonaises, burgers maison, crêpes et autres douceurs sucrées… Sélectionné rigoureusement, ces camions proposent des offres créatives, éclectiques et gastronomiques, réalisées à partir de produits frais, faits maison ou originaux. Vous pourrez retrouver différentes animations tout le long de l’événement ainsi qu’un concert.

Le festival Food Trucks “Les 4 roues”, c’est le rendez-vous pour tous les amateurs de street food aux alentours de Montpellier. *** ANIMATIONS *** – Concert.

– Concours de Dessin avec cadeaux à gagner.

– Stand de maquillage gratuit avec 2 maquilleuses.

– Balade à Poney avec “Saint Baudile Equitation”.

artsandgroove@gmail.com

