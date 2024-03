FESTIVAL FOLKLORIQUE DE PORT-SAINT-PÈRE Port-Saint-Père, samedi 15 juin 2024.

FESTIVAL FOLKLORIQUE DE PORT-SAINT-PÈRE Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Connaissez-vous les danses folkloriques ? Aimez-vous les regarder ? y participer en toute convivialité ? Rendez-vous à Port-Saint-Père pour le festival folklorique annuel !

Ce rendez-vous qui devient incontournable depuis quelques années vous permettra de (re)découvrir les danses folkloriques locales Situé entre la Bretagne historique et le Poitou, le Pays de Retz est un mélange de traditions encore présentes ici et là dans de nombreux villages.

3 bonnes raisons de participer à ce festival :

Chaque année à Port-Saint-Père, c’est l’occasion de venir célébrer ces traditions !

écouter les musiques bretonnes et vendéennes

danser avec des pationnés et apprendre les pas des différentes danses

partager un moment convivial éphémère

Pratique :

à partir de 15h; rendez-vous à la halle de la Morinière venez danser avec l’association Musiques et Danses :

L’ animation « danses » sera animée par Les Sonneurs de la Turballe, le Bouquet Salaïe et le Cercle Celtique de Saint-Nazaire; initiation aux danses bretonnes. (gratuit)

de 19h à 20h Apéro-bal Folk

à partir de 20h30 Fest-Noz & Bal-Folk à la salle de la Colombe; 10€ l’entrée sur place avec les groupes Les Canards Sauvages et Tam Glaz Lutig.

Programme détaillé à venir.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 15:00:00

Halle de la Morinière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@port-saint-pere.fr

