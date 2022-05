Festival Folklorique de Mirande Salle André Beaudran,Mirande (32)

10h : Ouverture du marché de producteurs locaux et démonstration de vieux métiers Salle André Beaudran toute la journée 11h : Messe avec les groupes folkloriques à l’Eglise 12h : Animations sur la place d’Astarac A partir de 14h : Salle André Beaudran : Spectacles traditionnels avec : – “Les Troubadours du Comminges” de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) – La Chorale de Castelloubon (Hautes-Pyrénées) – “La Troupe Icoranda” d’Eygurande (Corrèze) et la présentation des vieux métiers – “Lous Mirandès” de Mirande (Gers) *source : événement [Festival Folklorique de Mirande](https://agendatrad.org/e/36212) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

2022-07-31T10:00:00 2022-07-31T19:00:00

