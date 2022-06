FESTIVAL FOLKIRI : ADAR , 21 BOUTONS , BARGAINATT, 1 octobre 2022, .

FESTIVAL FOLKIRI : ADAR , 21 BOUTONS , BARGAINATT



2022-10-01 – 2022-10-01

11 EUR Festival FOLKIRI et SUPERFORMA présentent

Bal Folk

• ADAR

L’une vient du pays basque, l’autre de Gascogne. Elle, Maider, est une référence de la jeune génération des joueurs de trikitixa, l’accordéon diatonique basque. Lui, Arnaud, est un maître de la boha, la cornemuse à anches des Landes de Gascogne.

L’énergie et la résonance de ces deux artistes participent d’une transe à la fois sensuelle et rugueuse, envoûtante et pleine de caractère.

• 21 BOuTONS

duo d’accordéons diatoniques

Rencontre inopinée de deux accordéonistes talentueux : Marinette Bonnert se trouvait à Vienne en janvier 2006 pour perfectionner son allemand, Père Romani y était étudiant érasmus en ethnomusicologie. Le courant passe et la musique jaillit. Une proposition de concert leur donne l’occasion de jouer ensemble et de concrétiser leur duo, qui perdurera au-delà des frontières.

De l’exploration de leurs traditions respectives naît le répertoire de 21 BOuTONS, mélange savamment dosé de Wallonie, de Catalogne, de musique de bal folk et de compositions de Pere.

Du concert au bal, leur prestation touche leur public, leur complicité se met au service de la musique, et les pieds ont envie de danser!!

Depuis sa création en 2006, 21 BOuTONS a joué plus de 150 concerts dans une grande partie de l’Europe, ainsi qu’à l’Île de La Réunion. À plusieurs occasions, ils ont préparé des programmes avec d’autres musiciens, comme le concert à trois accordéons diatoniques avec le norvégien Tom W. Rustad. 21 BOuTONS joue souvent en formation élargie, en trio ou quartet avec des musiciens des deux pays.

Pour Folkiri, ils se produisent avec Michel Jacqmain au cistre.

• Bargainatt

De compositions en revisites d’airs traditionnels, Bargainatt vous invite à la découverte de son univers à la fois moderne et authentique. Les musiciens puisent leurs inspirations dans les danses de diverses régions de France qui leur tiennent à coeur, tout en essayant de respecter au mieux les subtilités et traditions de celles-ci. De l’Auvergne à la Bretagne, en passant par le Poitou et la

Gascogne, Bargainatt vous propose un voyage aux multiples couleurs et influences, plein d’énergie et de fraicheur.

Stages du samedi

samedi 1/10 : 14h30-17h30 salle Claircigny stage de danses du sud ouest avec ADAR (15 euros)

samedi 1/10 de 15h45 à 18h45 stage d’accordeon diatonique avec Marinette Bonnert (20 euros)

samedi 1/10 de 15h45 à 18h45 stage d’accordeon diatonique avec Pere Romani (20 euros)

