Festival Folk en Folie 2022 Salle Agora,Saint-Xandre (17), 27 mai 2022, .

Festival Folk en Folie 2022

Salle Agora, Saint-Xandre (17), le vendredi 27 mai à 20:00

#### 3 ÈME EDITION FESTIVAL “FOLK EN FOLIE” Organisé par Les Etournias et Philomèle Le vendredi **27 mai** à partir de 20h et le samedi **28 mai** à partir de 18h *Le festival “FOLK EN FOLIE” est de retour pour sa troisième édition les 27 et 28 Mai 2022. Venez nombreux nous rejoindre et faire la fête avec nous !*Au cours de ces 2 jours de danses et musiques, 7 groupes se succèderont pour le plus grand plaisir de tous. Organisé par Philomèle et les Étournias, FOLK EN FOLIE aura pour cadre l’excellente salle de l’Agora de Saint-Xandre près de La Rochelle qui résonnera à nouveau aux sons de la musique traditionnelle. Elle vibrera sous les pas endiablés ou tendres des danseurs de mazurkas, de bourrées, d’avant-deux ou autres cercles circassiens et encore bien d’autres danses… Ce festival est devenu une référence dans la région Ouest grâce à la variété des groupes et de la musique qui y est jouée. Vous y découvrirez **Tralala Lovers, Duo Janvier/Serot, Les Cueilleurs de sons, Diskuizh, Les Zéoles, Les Toqués du Tempo et Philomèle** Vous pourrez acheter votre entrée sur place, mais afin d’éviter les files d’attente le jour « J », il est conseillé de réserver via le lien HelloAsso ci-dessous. Le samedi vous trouverez sur place TOM’S FOODTRUCK avec ces délicieux Burgers, Fajitas, Bagels, Hotdogs,… Nous vous attendons nombreux ! Vous pourrez acheter votre entrée sur place, mais afin d’éviter les files d’attente le jour « J », il est conseillé de réserver via le lien : [Réservation sur HelloAsso](https://www.helloasso.com/associations/les-etournias/evenements/folk-en-folie-la-rochelle-27-et-28-mai-2022%20) TARIFS : 15 EUROS LE BAL 25 EUROS LES 2 BALS ADHERENTS : 2 BALS 20 EUROS – 18 ANS : GRATUIT Salle Agora Rue des MagnoliasSt Xandre Renseignements Site Les Etournias Tél 06 83 50 59 71 *source : événement [Festival Folk en Folie 2022](https://agendatrad.org/e/35852) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

de 15 à 25

avec Diskuizh, Duo Janvier/Serot, Les Cueilleurs de Sons, Les Toqués du Tempo, Les Zéoles, Philomèle et Tralala Lovers

Salle Agora,Saint-Xandre (17) 12, Rue des Magnolias Salle Agora, 17138 Saint-Xandre, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T20:00:00 2022-05-27T00:00:00