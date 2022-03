Festival Foin et Fromages Villers-sur-Auchy, 18 juin 2022, Villers-sur-Auchy.

Les 18 et 19 juin 2022, partez à la découverte du Festival Foin et Fromages organisé par la fromagerie Jean-Marie Beaudoin à Villers-sur-Auchy.

Au programme : conférences, tour de poneys et surtout marché de producteurs et artisans locaux.

Vous pourrez ainsi faire le plein de produits : fromages, viandes, miel, jus, nougat, rhum, bières, pain…

Le soir, à partir de 20h, profitez d’un bal folk.

Entrée et camping gratuit. Possibilité de se restaurer sur place.

Informations complémentaires au 09 71 20 83 40 ou par mail beaudoin.jm@orange.fr

