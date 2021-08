Festival Fleuve Quai de la Motte Rouge, 4 septembre 2021, Nantes.

2021-09-04

Horaire : 11:00 23:00

Gratuit : non 5 € concert Abstrack, Dude Low, Stuffed Foxes, S8jfou, KOSIMA Billetterie sur www.festivalfleuve.org

Le 4 juillet et les 2 et 4 septembre 2021, le festival Fleuve oscillera entre rock, folk et musiques électroniques. A l’image de son nom, le festival est un projet fondé autour de son “fleuve” la Loire. Fleuve défend une conception du territoire et de ses liens ; s’engage à rapprocher les artistes, les acteurs culturels et les habitants d’un territoire autour de valeurs communes, en utilisant son cours d’eau comme trait d’union et la musique comme vecteur de convivialité et prétexte aux rencontres. Ensemble, les Nantais de La Yaye, les Angevins de La Fabrique musicale et les Orléanais de Novii se sont réunis pour partager un week-end suivant les ondes de la Loire et des musiques émergentes. D’Orléans à Nantes, en passant par Angers, Fleuve met en avant la culture ligérienne et l’imaginaire associé. Programme à Nantes le samedi 4 septembre 2021 : – Une scène flottante voguera sur l’Erdre de 11h à 16h avec les artistes neniu, Pierre Chéneau et Chamaye.- La course se terminera Place Waldeck Rousseau de 16h à 23h avec Dude Low , Abstrack Records, Stuffed Foxes, S 8 J F O U et Kosima.

Quai de la Motte Rouge Place Waldeck Rousseau Nantes Erdre Nantes