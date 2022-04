Festival “Fleurs de Jazz” Larochemillay, 26 mai 2022, Larochemillay.

Festival “Fleurs de Jazz” Centre bourg 8, Place de l’Eglise Larochemillay

2022-05-26 20:45:00 – 2022-05-28 23:00:00 Centre bourg 8, Place de l’Eglise

Larochemillay Nièvre Larochemillay

35 35 EUR Pour sa 9ème édition, « Fleurs de Jazz » vous invite à partager des moments musicaux exceptionnels empreints d’émotion et de convivialité dans un cadre naturel exceptionnel en plein coeur du Morvan. ! Avec du jazz bien sûr … mais pas que !

Le « Festival Fleurs de Jazz » se déroulera comme chaque année pendant le week end de l’Ascension : du 26 au 28 mai 2022. L’épicentre du Festival se situe à Larochemillay, petit village perché à 430 m d’altitude. Certains concerts auront lieu à Villapourçon et Saint-Honoré-les-Bains.

Des morceaux de styles très variés (swing, rythm and blues, tango, pop, funk..) du Big Band de Marsannay-la-Côte au style « bluegrass » des Healberries en passant par les variations d’après Ravel du Senecio Quartet et sans oublier Didier et Christian pour une balade musicale contée ! Nous découvrirons également les compositions originales du Lantilly Jazz Quartet.

Infos et résa : https://larochemillayjazzfestival.fr

Ne manquez pas non plus les RDV de “Fleurs de Jazz en Villages” avec des concerts en villages du 19 février au 11 septembre: Saint-Honoré-les-Bains, Luzy, Château Chinon, Onlay, Glux-en-Glenne, Fantastic picnic à Bibracte … Depuis la création du festival, le succès de cette formule est grandissant : le jazz réveille la campagne morvandelle !

