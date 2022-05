Festival “Fleurs de Jazz” : Concert “The Healberries” Villapourçon, 27 mai 2022, Villapourçon.

Festival “Fleurs de Jazz” : Concert “The Healberries” Villapourçon

2022-05-27 – 2022-05-27

Villapourçon Nièvre Villapourçon

Ce concert vous est proposé dans le cadre de la programmation 2022 du Festival Fleurs de Jazz en partenariat avec la Rondes Arts .

The Healberries, c’est la réunion de musiciens amoureux de cette musique venue du Kentucky, sous l’impulsion de Bill Monroe dans les années 40 : le Bluegrass.

On y retrouve ce qui en fait l’identité unique: solos à plein galop, choeurs cinglants, rolls-mitraillette au banjo… On y croise les fantômes joviaux de Doc Watson, Elvis Presley, the Carter Family, Lester Flatt & Earl Scruggs et bien d’autres.”

William Rollin : guitare, banjo, voix

Aurélien Naffrichoux : guitare, voix

Ludovic Legros : contrebasse, basse,

