Festival Fleurs de Jazz : Big Band de Marsannay Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Honoré-les-Bains

Festival Fleurs de Jazz : Big Band de Marsannay Saint-Honoré-les-Bains, 26 mai 2022, Saint-Honoré-les-Bains. Festival Fleurs de Jazz : Big Band de Marsannay Saint-Honoré-les-Bains

2022-05-26 20:45:00 – 2022-05-26

Saint-Honoré-les-Bains Nièvre Saint-Honoré-les-Bains Ce concert vous est proposé dans le cadre de la programmation 2022 du Festival « Fleurs de Jazz » en partenariat avec le Cercle Diogène de St Honoré les Bains. Avec le Big Band de Marsannay, vous pourrez écouter des morceaux de styles très variés (swing, rythm and blues, tango, pop, funk..) Ce concert vous est proposé dans le cadre de la programmation 2022 du Festival « Fleurs de Jazz » en partenariat avec le Cercle Diogène de St Honoré les Bains. Avec le Big Band de Marsannay, vous pourrez écouter des morceaux de styles très variés (swing, rythm and blues, tango, pop, funk..) Saint-Honoré-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains Autres Lieu Saint-Honoré-les-Bains Adresse Ville Saint-Honoré-les-Bains lieuville Saint-Honoré-les-Bains Departement Nièvre

Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-honore-les-bains/

Festival Fleurs de Jazz : Big Band de Marsannay Saint-Honoré-les-Bains 2022-05-26 was last modified: by Festival Fleurs de Jazz : Big Band de Marsannay Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains 26 mai 2022 nièvre Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains Nièvre