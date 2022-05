Festival Fleurs de Jazz : Balade musicale contée Larochemillay, 28 mai 2022, Larochemillay.

Festival Fleurs de Jazz : Balade musicale contée Larochemillay

2022-05-28 14:45:00 – 2022-05-28

Larochemillay Nièvre

EUR Cette balade musicale contée vous est proposée dans le cadre de la programmation 2022 du Festival Fleurs de Jazz. Avec Didier Brunet à la percussion et Christian Godon, voix et textes, elle vous emmènera de la place de l’église de Larochemillay au Château de Mâchefer où vous pourrez assister au Concert de Senecio Quartet. Elle accueille tout public et est gratuite.

A travers une balade musicale au coeur du bourg, Didier Brunet et Christian Godon vous invitent à méditer au coeur de nos belles forêts morvandelles d’une façon originale et inédite. Didier guidera vos pas pour un voyage autour du Rythme, tandis que Christian vous contera l’histoire d’un “fou”, d’un curieux faon, encore nommé fol, le fau, deci delà, le Prince de nos forêts, l’emblématique fagus sylvatica.

Connu dans la région en tant qu’enseignant au travers son école de Batterie crée à Nevers, Didier Brunet est également reconnu comme musicien de jazz grâce à son parcours très éclectique dans le métier.

Improvisateur dans l’âme et se définissant comme un multi coloriste de la musique, il est continuellement à la recherche de climats musicaux ouverts afin de donner cours à sa propre identité musicale….

dernière mise à jour : 2022-05-10 par