### 20ème édition La 20e édition du festival propose, au public, une ballade flamenca dans la ville rose. Artistes émergents et stars du flamenco sont au programme. Un véritable tourbillon de surprises, de découvertes, de sons, de couleurs… Cette édition mettra en lumière, la nouvelle génération. **Juan Habichuela Nieto** ouvre le bal au centre culturel de quartier Soupetard avec un récital de guitare flamenca. Sur les planches des centres culturels Henri-Desbals et Saint-Cyprien, ce sont trois danseuses que vous pourrez (re)découvrir : **Guadalupe Torres, Mónica Iglesias et Yúrentz Bermúdez**. Pour les amateurs de chanson, vous êtes invités à l’Institut Cervantes où **Sandra Carrasco** vous surprendra par son aisance et sa manière de s’appropier le flamenco. Cette 20ème édition se clôturera au centre culturel Saint-Cyprienpour écouter le duo **Juan Debel et Yerai Cortés**, deux créateurs des temps modernes, qui continue d’expérimenter les racines du flamenco avec la musique pop et électronique pour habiller leurs chansons. ### Programme * **Vendredi 8 octobre à 20h** : [Récital de guitare avec Juan Habichuela Nieto](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40532/Récital%20de%20guitare%20flamenca%20-%20Juan%20Habichuela%20Nieto) – Centre culturel de quartier Soupetard. * **Mardi 12 octobre à 20h30** : [_Belingonero Flamenco_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41619/Belingonero%20flamenco%20) avec Sandra Carrasco – Instituto Cervantes. * **Mercredi 13 octobre à 20h30** : _[Flamenco Toma2](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41951/Flamenco%20Toma2%20-%201ère%20en%20France)_ avec la Cie Guadalupe Torres – Centre culturel Henri-Desbals. * **Jeudi 14 octobre à 20h30** : [_Tálamo_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41952/Tálamo%20-%201ère%20en%20France) avec Cie Mónica Iglesias – Centre culturel Henri-Desbals. * **Vendredi 15 octobre à 20h30** : [Récital avec Cie Yúrentz Bermúdez](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/42015/Mezig%20Flamenco%20XXX-V) – Centre culturel Saint-Cyprien. * **Samedi 16 octobre à 20h30** : [Juan Debel et Yerai Cortés](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/42017/Juan%20%2B%20Yerai%20-%201ère%20en%20France) – Centre culturel Saint-Cyprien. ![]() ### Plus d’infos [Compte Facebook du Festival Flamenco de Toulouse](https://fr-fr.facebook.com/festivalflamencodetoulouse/) ![Affiche Festival 2021](../../documents/10718111/11690747/AfficheFestivalFlamencoToulouse.jpg/87a8de2b-5af9-2a4d-d447-35a31f11b735?t=1632234054986) ![]() ### Infos pratiques Du 8 au 16 octobre 2021

Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



