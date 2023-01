Festival Flamenco Azul Marseille 1er Arrondissement, 29 mars 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Festival Flamenco Azul

Lieux culturels à Marseille, Digne-les-Bains, Aix-en-Provence, Arles Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-03-29 – 2023-04-23

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Témoin contemporain de l’évolution du Flamenco aux côtés des artistes au langage innovant dont elle suit le parcours depuis des années, Maria Perez a créé en 2019 le Festival International Flamenco Azul. Un véritable triomphe avec plus de 9 000 spectateurs sur 15 lieux de prestige dans Marseille et ses alentours, et plus de 50 artistes. Un festival à la fois populaire, savant et solidaire.



Cette année il s’invite à Marseille, au Rove, Niolon, Aix-en-provence, Avignon, Cannes, Toulon, Port-de-Bouc, Grans et Digne-les-bains.



Mercredi 29 Mars

Inauguration du festival et vernissage de l’exposition de Jean-Louis Duzert

Centre Solea | Marseille



Jeudi 30 Mars

Concert « L’amour Sorcier » avec l’Orchestre national de Cannes et les élèves du Lycée l’Olivier dans le cadre de “l’Orchestre dans les lycées”

Théâtre des Calanques | Marseille



Vendredi 31 Mars

JAM

La Meson | Marseille



Samedi 1er Avril

Spectacle « Antípodas » de Florencia Oz

La Friche la Belle de Mai | Marseille



​ Dimanche 2 Avril

Spectacle « The Game » de Jesús Carmona

La Friche la Belle de Mai | Marseille



Mercredi 5 Avril

Spectacle: « Cuento el Flamenco » de Kuky Santiago

En collaboration avec le festival “Mus’iterrannée”

Maison de Arts | Cabriès



Jeudi 6 Avril

Conférence « Les Grandes Etapes du Flamenco » par Pedro Molla

En collaboration avec Andalouse Alhambra

Hôtel de Ville | Avignon



Vendredi 7 Avril

Spectacle : « ¡VENGA YA » par Luca el Luco et Céline Daussan

En collaboration avec le festival “Mus’iterrannée”

La Manufacture | Aix-en-Provence



​Samedi 8 Avril

Concert : « Cautivao » par Pepe Fernandez

Cité de la Musique | Marseille



Lundi 10 Avril

Journée festive « Une escale à Niolon » – Flash mob, bal sévillan, atelier d’initiation et spectacle avec les T’Cap 21 et la Compagnie Solea

Gare de Niolon | Le Rove



Mercredi 12 Avril

Spectacle enfants « Solea ma Voisine » – Cie Solea

Centre Solea | Marseille



​Jeudi 13 Avril

Spectacle « Puntos Cardenales » de Mathilde Antón

Espace René Char | Digne-les-Bains



​Vendredi 14 Avril

Spectacle « Concerto en 37.5 » de Ana Pérez

Espace Robert Hossein | Grans



​Samedi 15 Avril

Concert « El Cavretico » de Nine Spirit

Théâtre Toursky | Marseille



​Dimanche 16 Avril

Conférence « Une breve histoire du flamenco » – par Maria Pérez

Spectacle « Répercussions » par Ana Pérez

Espace Comedia | Toulon



Dimanche 16 au Jeudi 20 Avril

Master-class (danse, chant, palmas, guitare…)

Centre Solea | Marseille



Mardi 18 Avril

Conférence « Le flamenco ou la tradition de l’innovation » par Claire Vialet Martinez

Centre Solea | Marseille



​Mercredi 19 Avril

Projection du film « Transe » par Jorge Pardo & Belmonte

Cinéma Les Variétés | Marseille



Jeudi 20 Avril

Hommage à la Communauté Gitane : récital de chant, conférence et film

Le Méliès | Port-de-Bouc



Vendredi 21 Avril

Tablao Karime Amaya

Centre Solea | Marseille



Samedi 22 Avril

Atelier photoavec Jean-Louis Duzert (11h)

TABLAO Karime Amaya

Centre Solea | Marseille



Dimanche 23 Avril

Scène ouverte pour les élèves et les amateurs accompagnés de professionnels.

Une belle fête familiale !

Place Charles de Gaulle | Marseille

Le Flamenco dans tous ses états.

https://www.festivalflamenco-azul.com/

Marseille 1er Arrondissement

